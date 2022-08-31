Германия хочет приобрести израильскую противоракетную систему

Эта система предназначена для перехвата ракет на высоте до 100 км, а также для заатмосферного перехвата баллистических целей.

Власти Германии намерены приобрести израильскую противоракетную систему «Хэц-3» («Стрела-3») в рамках создания общеевропейской системы ПВО.

Об этом сообщает телевизионная сеть ARD.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вместе с соседними странами хочет создать новую систему противовоздушной обороны, но не стал рассказывать, на базе какого вооружения она будет сформирована.

По данным издания, страна хочет приобрести противоракетную систему «Хэц-3», которая находится на вооружении Израиля. Этот зенитный ракетный комплекс, предназначенный для перехвата ракет на высоте до 100 км, а также для заатмосферного перехвата баллистических целей (на дальности до 900 км).

Известно, что проект создания «Хэц-3» был начат в 2009 году правительством Израиля и американским Агентством по противоракетной обороне. В отличие от предыдущих версий противоракет, где использовалась неконтактная боеголовка, в «Хец-3» используется боеголовка кинетического поражения. Чтобы приобрести такую систему ПРО, Германии нужно будет получить разрешение в США.

«Курсор» писал ранее, что Кипр купит израильский «Железный купол» и может передать Украине свои системы ПВО.

Еще мы писали, что министерство обороны Чехии хочет закупить у Израиля боевые беспилотники на сумму 1,5 млрд крон (60 млн евро).