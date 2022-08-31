СМИ: Сотрудники Google будут протестовать из-за проекта в Израиле

Работники компании Google намерены устраивать в США акции протеста, потому что они возмущены реализацией проекта облачных вычислений Nimbus по заказу правительства Израиля.

В прошлом году Google и Amazon AWS выиграли тендер общей стоимостью более чем в 4 млрд шекелей на реализацию в Израиле проекта Nimbus. Он призван создать общедоступную облачную инфраструктуру, предусматривающую предоставление облачных услуг ЦАХАЛу и другим службам безопасности.

В свете этого примерно тысяча работников интернет-корпорации потребовала руководство Google отказаться от реализации этого проекта.

Об этом сообщают «Детали» и The New York Times.

По мнению сотрудников компании, благодаря технологиям Google Израиль получит больше возможностей для того, чтобы следить за палестинцами и собирать их личную информацию. Израильтянка Ариэль Корен в знак протеста решила уволиться из корпорации.

Она поделилась, что из-за ее общественной позиции руководство Google ей мстило и придиралось. Также Корен утверждает, что другие сотрудники столкнулись с предупреждениями и снижениями зарплаты из-за своей поддержки палестинцев. В руководстве компании отрицают использование каких-либо санкций в отношении Корен.

Кроме этого, другой сотрудник компании сообщил журналистам, что он во внутреннем чате выражал антиизраильскую риторику, после чего его вызвали в отдел кадров и обвинили в антисемитизме. Теперь сотрудники Google намерены протестовать в разных американских городах против проекта Nimbus.

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Также «Курсор» сообщал, что в Багдаде на фоне вооруженных протестов объявили комендантский час.

Кроме этого, недавно в Швейцарии пропалестинские активисты протестовали перед мероприятием, которое организовала Всемирная сионисткая организация.