Израиль и ОАЭ призывают к совместным космическими исследованиям

Две страны приглашают университеты и научно-исследовательские институты представить свои предложения в области сельского хозяйства и водных ресурсов.
Совместный израильско-эмиратский комитет выберет один проект для финансирования в размере 200 000 долларов на двухлетний период.
Глава Космического агентства ОАЭ заявила, что сотрудничество в этой области является ключом к использованию космоса для защиты планеты. Также она подчеркнула, что благодаря этому человечество способствует расширению глобальной базы научных знаний и сможет их использовать для решения самых серьезных проблем.
Министр науки, технологий и космоса Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн добавила, что проект «показывает, как технологии объединяют нации».
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что новый космический телескоп NASA впервые увидел свет звезды и сделал селфи.
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