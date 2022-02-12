Финские ученые совершенствуют существующие технологии для получения электричества на Луне

Катрин Кристманн, докторант кафедры химии и материаловедения TalTech (Таллиннского технологического университета), начала исследования, направленные на разработку технологии производства солнечных элементов с монозернистым слоем на Луне.

Результаты исследовательской деятельности планируется использовать для обеспечения электроэнергией будущих лунных аванпостов Европейского космического агентства (ЕКА) и его международных партнеров. Лунный форпост планируется установить на Южном полюсе Луны в ближайшие десятилетия.

Солнечный элемент, похожий на наждачную бумагу, основан на технологии монозернового порошка, разработанной исследователями TalTech, где солнечный элемент состоит из тысяч маленьких кристаллов диаметром 50 микрометров, встроенных в полимер одним непрерывным слоем.

Микрокристаллы поглощают солнечный свет. Для передачи солнечной энергии эти микрокристаллы покрыты буферным и оконным слоями. Таким образом, каждый кристалл работает как небольшая индивидуальная солнечная батарея и вырабатывает электричество.

Такой тип солнечных элементов имеет много преимуществ, сочетая в себе преимущества высокоэффективного монокристаллического материала с недорогим производством рулонных панелей, что позволяет производить гибкие, легкие и экономичные солнечные панели для покрытия больших площадей с минимальными затратами.

В принципе, нет ограничений на размер и форме солнечных модулей.

Микрокристаллы, используемые в солнечном элементе с монозернистым слоем, могут быть получены из элементов, обнаруженных в почве или реголите Луны.

Потенциальным материалом для микрокристаллов может быть пирит FeS2, или, другими словами, «золото дураков». Его элементы, железо и сера, довольно распространены в лунном реголите, а теоретический КПД пиритового солнечного элемента достигает 25%.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые заметили новую экзопланету возле ближайшей к Солнцу звезды.

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