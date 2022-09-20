Израиль и США провели «продуктивную» встречу касаемо спорной морской границы с Ливаном

Советник по нацбезопасности Эяль Хулата и гендиректор МИД Алон Ушпиз встретились в Нью-Йорке с посланником США по энергетике Амосом Хохштейном и координатором Совета нацбезопасности США по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком.

Обсуждение было посвящено переговорам по поводу спорной морской границы с Ливаном.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В канцелярии премьер-министра Яира Лапида утверждают, что встреча была «хорошей и продуктивной».

Ранее в офисе премьер-министра заявили, что добыча газа начнется независимо от переговоров с Ливаном. Одновременно с этим Израиль считает, что возможно и необходимо достичь соглашения о морской линии с Ливаном, которое удовлетворит интересы граждан обеих стран.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль и Бахрейн начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Дополнительно появилось фото встречи министра экономики Орны Барбиваи и ее бахрейнского коллеги бина Рашида Альзаяни.

Помимо этого, стало известно, что сегодня, 20 сентября, премьер-министр Яир Лапид приземлился в Нью-Йорке. Что запланировано в рамках его визита – читайте в нашем материале.