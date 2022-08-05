Израиль и США завершили совместные морские учения

Учения отразили широкие возможности Shayetet 13, среди которых управление и захват судов, а также использование передовых средств.

В четверг ЦАХАЛ завершил учения «Благородная роза», часть серии недавних международных учений и сотрудничества, которые проводились в рамках программы подготовки ЦАХАЛа на 2022 год.

В ходе учений был смоделирован широкий спектр оперативных сценариев в глубине Красного моря. В учениях приняли участие флотилия ракетных кораблей ВМС Израиля (Флотилия 3), Shayetet 13, а также силы ВМС США.

Сотрудничество с Пятым флотом США началось и продолжалось как на этапе планирования, так и на оперативном этапе учений. Учения демонстрируют оперативное сотрудничество сил и углубляют профессиональный диалог между двумя вооруженными силами.

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