Лапид провел собеседование с двумя кандидатами на пост главы ЦАХАЛа

Согласно заявлению премьер-министра, Лапид отдельно встретился с обоими кандидатами для «углубленной беседы и выслушал от них их мировоззрение в области безопасности».

Премьер-министр Яир Лапид провел собеседование с генерал-майорами Эялем Замиром и Герци Халеви, двумя последними кандидатами на пост следующего главы израильских вооруженных сил, сообщает его канцелярия.

Замир — бывший заместитель начальника штаба ЦАХАЛа, в настоящее время работающий научным сотрудником в аналитическом центре Вашингтонского института, а Халеви — нынешний заместитель начальника штаба.

Ожидается, что министр обороны Бенни Ганц примет решение в ближайшие недели, после того как Лапид выскажет свое мнение по этому вопросу.

Курсор ранее писал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ задержал разыскиваемых террористов. Силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.

Кроме того, Ганц и Нетаниягу обменялись колкостями по поводу назначения нового главы ЦАХАЛа. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу считает, что новый глава ЦАХАЛа не может быть назначен переходным правительством. Ганц в ответ заявил, что Нетаниягу пытается политизировать этот процесс.