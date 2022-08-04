В Ашкелоне с 19-летним солдатом ЦАХАЛа произошла трагедия: первые подробности

Инцидент произошел в центре Ашкелона, в месте, находящемся в ведении благотворительной организации для военнослужащих.

19-летний солдат Армии обороны Израиля утонул в среду в бассейне во время дня отдыха для своего подразделения в прибрежном городе Ашкелон.

Семья солдата проинформирована о его смерти, говорится в заявлении военных в четверг утром.

Власти работают над тем, чтобы определить, не стало ли причиной утопления солдата состояние здоровья.

В сообщении говорится, что деятельность остальной части его подразделения была остановлена, и солдатам оказывается эмоциональная поддержка со стороны командиров и группы психического здоровья.

Место отдыха военных находится в ведении Yahad — United for Israel Soldiers Ashkelon Recreation Village, благотворительной организации для солдат ЦАХАЛа.

Отметим, что вчера в Ашкелоне произошел еще один смертельный случай: так, 20-летний мужчина утонул у побережья города.

Медики, прибывшие на место происшествия на городском пляже Далила, доставили мужчину в медицинский центр Барзилай, и позже врачи больницы констатировали его смерть.

Ранее редакция Курсора сообщала, что арестован один из самых опасных сексуальных преступников Израиля.

Кроме того, наш сайт писал, что арестованы владельцы виллы, где во время провала в бассейне погиб человек.