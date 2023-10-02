Израиль идет на уступки ПА на фоне переговоров с саудитами - СМИ

Израиль ведет переговоры с Катаром о передаче денег ХАМАСу, а также рассматривает возможность увеличения квоты рабочих, которые будут въезжать из сектора Газа.

Об этом говорится в материале Haaretz.

Отмечается, что на данный момент возможность продвижения экономических мер по улучшению ситуации в секторе Газа не встретила противодействия со стороны министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

По данным СМИ, Израиль рассматривает ряд мер по предотвращению эскалации безопасности в секторе Газа, включая увеличение квоты палестинских рабочих, которым разрешен въезд на его территорию, и облегчение условий ввоза товаров в сектор Газа.

Кроме того, ведутся переговоры с Катаром о передаче финансовой помощи от его имени правительству ХАМАСа в секторе Газа. На политическом уровне в Израиле опасаются, что обострение ситуации с безопасностью в секторе Газа может нанести ущерб переговорам с Саудовской Аравией по соглашению о нормализации при посредничестве США, "и они хотят сохранять спокойствие, чтобы облегчить жизнь саудовской стороне".

По информации издания, министры Смотрич и Бен-Гвир не мешают правительству договариваться с ХАМАСом о “послаблениях”. По сути дела они помогают ХАМАСу, провоцируя стычки вокруг Храмовой горы, которые мотивируют палестинскую молодежь к протестным акциям у границы.

Как сообщал Курсор, на днях ливанская газета «Аль-Акбар», аффилированная с «Хизбаллой» огласила условия, на которые якобы согласился Израиль ради прекращения беспорядков в районе разделительного забора.

Ранее Курсор писал о том, что ХАМАС, «Исламский джихад» и НФОП выступили с новыми угрозами в адрес Израиля. Вместе с тем они решили усилить координацию между тремя организациями «в целях борьбы с израильской агрессией».