Израиль исключит экстракт конопли из списка опасных наркотиков

CBD, второй по распространенности активный ингредиент марихуаны, теперь будет импортироваться в Израиль, но не будет использоваться в продуктах питания, добавках или косметике.

Израиль больше не будет включать каннабидиол (CBD) в свое Постановление об опасных наркотиках, что позволит использовать и импортировать его в страну, заявило в понедельник министерство здравоохранения после нескольких месяцев исследований этого вещества.

CBD является вторым по распространенности активным ингредиентом марихуаны, на его долю приходится 40% экстракта растения, и он не оказывает психотропного действия. Его можно принимать или применять различными способами, включая мягкие или твердые капсулы, кремы и масла.

Ранее Израиль несколько раз рассматривал возможность исключения CBD из своего списка опасных наркотиков, но этот шаг так и не был реализован. В декабре прошлого года министр здравоохранения Ницан Горовиц и генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Эш заявили, что создают комитет для изучения последствий исключения веществ или продуктов, содержащих CBD, из списка.

Комитет, возглавляемый председателем Медицинского центра «Ассута» профессором Джошуа Шемером, начал свою работу 21 декабря. Недавно он завершил свое исследование и представил результаты Министерству здравоохранения для публикации.

Комитет был создан с целью сопоставления существующего законодательства и политики во всем мире в отношении использования и регулированияCBD и применил эту информацию при изучении того, как реализовать аналогичную политику в Израиле.

Ранее Курсор писал, что исследователи заявили, что человек может избежать заражения коронавирусом благодаря соединениям конопли.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.