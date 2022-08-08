Израиль может столкнуться с нехваткой финансирования для пополнения запасов ракет Железного купола

Сотни перехватчиков были выпущены в последние дни для защиты израильских городов от ракет, выпущенных Исламским джихадом.

Высокопоставленный чиновник сообщил Армейскому радио, что Израиль может столкнуться с нехваткой финансирования для пополнения запасов ракет-перехватчиков Железного купола.

«Без закона о бюджете, несомненно, в будущем возникнут проблемы с производством и приобретением перехватчиков «Железный купол», — говорит высокопоставленный чиновник.

«Будут ограничения, с которыми нам придется иметь дело», — говорит он.

«Курсор» писал ранее, что 5 августа ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист Тайсир Джабари был ювелирно ликвидирован прямо у себя в квартире.

Еще мы писали, что Министр обороны Бенни Ганц одобрил призыв до 25 тысяч военнослужащих резерва, если это потребуется.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовало видео авиаудара по квартире в секторе Газа, в результате которого погиб высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари. В заявлении ЦАХАЛа добавляется, что 10 боевиков ПИД, направлявшихся для совершения ПТРК или снайперской атаки на границе, были поражены.