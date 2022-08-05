Призыв резервистов: Ганц одобрил важное решение

ЦАХАЛ начал крупное наступление на «Исламский джихад» в Газе. Стало известно, что Ганц одобрил возможный призыв 25 000 резервистов.

Министр обороны Бенни Ганц одобрил призыв до 25 тысяч военнослужащих резерва, если это потребуется, говорится в сообщении его ведомства.

Тем временем министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, увеличило число погибших в результате ударов ЦАХАЛа сегодня днем ​​до девяти, при этом 55 человек получили ранения.

Ранее сегодня ЦАХАЛ заявил, что от 10 до 20 убитых были террористами.

Еще мы писали, что в связи с угрозой погромов в смешанных городах, а также по всей территории Израиля, полиция переведена в режим боевой готовности.

Кроме того, ЦАХАЛ показал новые кадры ударов по наблюдательным пунктам террористов.

Угроза ракетной атаки: муниципалитет Тель-Авива выпустил заявление.