Израиль может запретить въезд представителю ООН — СМИ

Израиль рассматривает возможность блокировки въезда представителя Совета ООН по правам человека, который планирует посетить страну в ближайшие дни.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Итальянский адвокат Франческа Альбанезе, чей официальный титул «Специальный докладчик по вопросу о положении с правами человека на палестинской территории, оккупированной с 1967 года», сделала несколько антиизраильских высказываниях, в том числе в недавнее время. Они были нацелены на представителей ХАМАС и Исламского джихада, принимавших участие в конференции в Газе на прошлой неделе.

Альбанезе выступила на конференции, организованной организацией, тесно связанной с ХАМАС. Мероприятие посетили высокопоставленные представители ХАМАСа и джихада. В своей речи Альбанезе заявила, что они «имеют право сопротивляться этой оккупации», а также намекнула на свое несогласие с решением о создании двух государств.

«Западный берег (Иудея и Самария – прим.ред.), Восточный Иерусалим и Газа – это то, что осталось от исторической Палестины. Это заявление не ново, но оно поможет международному сообществу. Чувствую себя некомфортно из-за решения о двух государствах», – заявила докладчик.

Альбанезе не впервые сделала антиизраильское высказывание. Например, она сравнила Накба с Холокостом и назвала Израиль апартеидом. Также этим летом она в беседе с израильскими журналистами раскритиковала ситуацию с ПА.

«Израиль говорит, что сопротивление приравнивается к террору, но оккупация требует насилия и порождает насилие. У палестинцев нет другого способа сопротивляться, кроме насилия», – сказала представительница ООН

Несколько дней назад Альбанезе заявила, что намеревается посетить Израиль впервые с момента назначения на свой пост, и добавила, что правительство не отказывает ей во въезде. Однако, журналисты пишут, что Иерусалим рассматривает возможность отказа ей во въезде из-за ее антиизраильских высказываний.

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