Израиль начинает сотрудничество с соседями в сфере борьбы с вражескими беспилотниками

В последнее время были попытки запуска дронов-самоубийц из Йемена и Ирака, а также зафиксированы попытки Ирана переправить свои беспилотники в Сирию и Ливан.

Израиль формирует со странами-соседями региональный альянс, который будет направлен на борьбу с беспилотниками-самоубийцами. Такое решение было принято после того, как со стороны Ливана на территорию Израиля влетел дрон, а система «Железный купол» не смогла его перехватить.

На данный момент пока неизвестно, какие именно государства будут принимать участие в этом соглашении. Однако представители сил безопасности объяснили, что страны-соседу будут предупреждать друг друга о беспилотниках, а затем, если это необходимо, помогать его перехватывать.

Напомним, что два дня назад с территории Ливана в Израиль проник дрон-самоубийца. Из-за этого по всей Верхней Галилее пришлось объявить тревогу.

Ранее редакция Курсора сообщала, что 18 февраля на севере Израиля прозвучала Цева Адом.

Кроме того, мы писали, что в районе Негева задержали боевика ХАМАСа, который вербовал израильтян. Террорист по имени Ахмад Абу Аль-Нур, который был арестован в районе Негева. Он является жителем Сектора Газа, который въехал на территорию Израиля для лечения. Однако затем остался на территории еврейского государства нелегально. Как выяснилось во время расследования, он еще в 16 лет вступил в ХАМАС. В Израиле он занимался вербовкой новых членов в террористическую организацию. К счастью, никто не согласился.

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