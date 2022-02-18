На севере Израиля прозвучала Цева Адом: названы населенные пункты

Сообщается, что Цева адом сработала не только в Верхней Галилее, но и на юге Голан. В сети появился полный список населенный пунктов, в которых сработала сирена противоракетной обороны.

Сигнал воздушной сирены прозвучал на севере Израиля.

Об этом сообщили на телеграм-канале Кумта.

Список населенных пунктов, в которых прозвучала сирена.:

• Верхняя Галилея — Промзона Хацор ха-Глилит, Промзона Цахар, Элифелет, Амнон, Хацор ха-Глилит, Туба Зангария, Коразим Веред ха-Галиль, Кфар ха-Наси, Карком, Маханаим, Амиад, Рош Пина, Айелет ха-Шахар, Гадот, Хулата, Есуд ха-Маале, Мишмар ха-Ярден, Амука, Сдэ Элиэзер, Маханаим посадочная площад.

• Южный Голан — Альмагор.

Кроме того, сирена также прозвучала в Хукоке, в Нижней Галилее, и Кахале, Кадариме, в Верхней Галилее.

На телеграм-канале «Израильские трудовые будни» опубликовали инструкцию, которая рассказывает как действовать во время ракетной тревоги.

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