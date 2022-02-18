На севере Израиля прозвучала Цева Адом: названы населенные пункты

Сигнал воздушной сирены прозвучал на севере Израиля.
Об этом сообщили на телеграм-канале Кумта.
Список населенных пунктов, в которых прозвучала сирена.:
• Верхняя Галилея — Промзона Хацор ха-Глилит, Промзона Цахар, Элифелет, Амнон, Хацор ха-Глилит, Туба Зангария, Коразим Веред ха-Галиль, Кфар ха-Наси, Карком, Маханаим, Амиад, Рош Пина, Айелет ха-Шахар, Гадот, Хулата, Есуд ха-Маале, Мишмар ха-Ярден, Амука, Сдэ Элиэзер, Маханаим посадочная площад.
• Южный Голан — Альмагор.
Кроме того, сирена также прозвучала в Хукоке, в Нижней Галилее, и Кахале, Кадариме, в Верхней Галилее.
На телеграм-канале «Израильские трудовые будни» опубликовали инструкцию, которая рассказывает как действовать во время ракетной тревоги.
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