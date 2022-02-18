В районе Негева задержали боевика ХАМАСа, который вербовал израильтян

ШАБАК и полиция в ходе расследования выяснили, что еще в 16-летнем возрасте он вступил в ряды ХАМАСа, а в Израиль въехал с разведывательными целями.

Правоохранители разрешили к публикации подробности дела против боевика ХАМАСа по имени Ахмад Абу Аль-Нур, который был арестован в районе Негева.

Он является жителем Сектора Газа, который въехал на территорию Израиля для лечения. Однако затем остался на территории еврейского государства нелегально. Как выяснилось во время расследования, он еще в 16 лет вступил в ХАМАС. В Израиле он занимался вербовкой новых членов в террористическую организацию. К счастью, никто не согласился.

Кроме того, он искал данные для боевиков в Газе. Однако во время следствия силы безопасности смогли узнать о расположении туннелей между Израилем и Газой. Кроме того, расследование позволило узнать о местонахождении тайников с оружием. Скоро задержанному будет предъявлено обвинение в суде Беэр-Шевы.

Ранее редакция Курсора сообщала, что агентство по борьбе с финансированием терроризма предотвратило передачу 30 млн долларов ХАМАСу. IMPA, возглавляемая экспертом по финансовым преступлениям Шломит Вагманом, находится в ведении Министерства юстиции. Агентство работает с контртеррористическим подразделением полиции, Моссадом и Шабаком, а также с налоговыми и таможенными органами, чтобы попытаться исчерпать денежный поток, на который рассчитывают террористы, чтобы обеспечить всю свою деятельность.

Кроме того, мы писали, что в ХАМАСе сообщили о гибели боевика при обрушении туннеля в Газе.

Еще наш сайт сообщал, что раскрыт план террористов ХАМАСа по атаке на израильтян за границей. По словам высокопоставленного сотрудника местной полиции, информация была раскрыта местным контактным лицом ХАМАСа. По его словам, заговор был направлен на то, чтобы закрепиться на Филиппинах путем подстрекательства к насилию против израильтян.

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