Израиль начинает вакцинацию младенцев от COVID-19

Для «младенческой» вакцинации от COVID-19 будут применяться Pfizer и Moderna – первая в количестве трех доз, вторая – двух.

С сегодняшнего дня, 1 августа, в Израиле стартует вакцинация детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает издание 9tv.

В министерстве здравоохранения отметили, что родители уже могут в больничных кассах записываться в очередь на прививку. Младенцам будут делать вакцины Pfizer и Moderna — первая в количестве трех доз, вторая – двух. Минздрав отмечает, что оба препарата проверены и безопасны для любого возраста.

Американская педиатрическая ассоциация также рекомендует проводить вакцинацию маленьких детей от COVID-19 указанными препаратами. В первую очередь, родителям советую привить детей, которые входят в «группу риска» — с хроническими заболеваниями и другими проблемами со здоровьем.

Отмечается, что вакцинация детей от COVID-19 будет проводиться одновременно с получением других прививок, то есть никаких временных интервалов не нужно будет соблюдать.

«Курсор» писал ранее, что Минздрав Израиля изменил правила тестирования на COVID-19, теперь домашние тесты на антитела, выполненные с помощью видеозвонка, будут официально признанными.

Еще мы писали, что исследователи из Великобритании разрабатывают одну вакцину, которая будет защищать организм от всех вариантов COVID-19.