Израиль находится на грани гражданской войны между евреями и арабами — мэр Акко

Ранее в этом месяце министр обороны Бени Ганц выразил обеспокоенность тем, что насилие в Иудее и Самарии может распространиться на смешанные города Израиля, подобно беспорядкам, вспыхнувшим в мае 2021 года.

«Государство Израиль находится «на грани гражданской войны» между евреями и арабами», — заявил мэр Акко Шимон Ланкри во время экстренной конференции Форума по безопасности, управлению и урегулированию, сообщает The Jerusalem Post.

«За мгновение до того, как мы впадем в гражданскую войну, и я говорю это действительно после того, как стал свидетелем всех майских событий [2021 года, операция «Страж стен»). Кто еще не понял, мы находимся на грани гражданской войны в Государстве Израиль, и не харедим против светских евреев, а скорее арабы против евреев, это следующая гражданская война. Скоро это произойдет с нами», — сказал Лакри.

Ланкри призвал к восстановлению управления в Негеве и Галилее, заявив, что «нам нужно сделать то, чего мы не делали до сегодняшнего дня. Мы покинули этот район, и он в наших руках».

Мэр Беэр-Шевы Рувик Данилович также предупредил, что, как и ракетные обстрелы из сектора Газа, «гражданский террор» распространится на остальную часть страны и добавил, что «у него нет границ, и нет пробуждения».

Генерал-майор ЦАХАЛа (рез.) и бывший депутат Кнессета Эяль Бен-Реувен подчеркнул, что «самая большая угроза сегодня для израильского общества — это угроза изнутри. Угроза личной безопасности жителей». Бен-Реувен предупредил, что в отношении еврейских поселений в Галилее и Негеве наблюдается «серьезное пренебрежение».

«Отсутствие демографического баланса, подобного этому, создает напряженность и дает прекрасную основу для деятельности экстремистских организаций для подстрекательства к такого рода действиям, националистической деятельности», — сказал он.

Генерал ЦАХАЛа (в отставке) Исраэль Зив призвал принять срочные и существенные меры в отношении управления и демографического дисбаланса, предупредив, что, если это не будет сделано, «страна распадется до состояния национальной раздробленности, анархии, которая может даже перерасти в гражданская война». Зив заявил, что «подавляющая часть около 20% населения Израиля (около миллиона семисот тысяч человек) являются гражданами со своим удостоверением личности, но не по своей идентичности и приверженности».

Глава регионального совета Усфии Бехидж Мансур предупредил, что «если государство продолжит существовать в его нынешнем виде, мы погибнем».

«В друзском населении отсутствует управление. Преступные семьи начинают захватывать деревни друзов. Из 90 инцидентов со стрельбой в Усафии ни один не был расшифрован. Люди выходят на улицу и боятся, что их застрелят. рабочей силы и ничего не может сделать», — сказал он.

Председатель Всемирной сионистской организации Яаков Хагоэль также выступил на конференции, подчеркнув необходимость любить своего ближнего, но также проявлять «нулевую терпимость к насилию». Он также выразил надежду, что на конференции будут выработаны рекомендации, которые повысят чувство личной безопасности у каждого гражданина Израиля.

Участники конференции опубликовали позиционный документ, содержащий системный план восстановления управления и борьбы с преступностью по всей стране, требуя, чтобы правительство приняло этот план. Предложение будет стоить не менее 110 млрд шекелей в течение следующего десятилетия. Часть плана состоит в том, чтобы удвоить общее население Галилеи и Негева в течение следующих десяти лет, добавив около 1 750 000 человек.

Ранее Курсор писал, что в Тель-Авиве в 30-летнюю женщину выстрелили из проезжающего мимо автомобиля. Медики и фельдшеры MDA оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в больницу «Ихилов».

Курсор писал, что комитет ООН призвал Международный суд оценить «аннексию» Иудеи и Самарии. Подавляющим большинством представители проголосовали за то, чтобы Международный суд вынес «консультативное заключение» по Иудее и Самарии.

Напомним, что посол США в Израиле выступил с заявлением касаемо возможности аннексии Иудеи и Самарии. Американский посол в Израиле Том Нейдс в интервью выступил с предупреждением относительно возможности того, что следующее правительство попытается аннексировать территории Иудеи и Самарии.