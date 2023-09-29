Израиль накроют дожди после сильной жары - синоптики

Метеорологи рассказали, какой будет погода в Израиле до конца недели.

В пятницу, 29 сентября, большинство регионов страны ожидает жаркая погода, отклоняющаяся от типичной для этого сезона. Ночью прогнозируется переменная облачность.

Об этом пишет "Детали".

Прогноз температуры воздуха в городах: Иерусалим: 25-31 °C, Тель-Авив: 23-31 °C, Хайфа: 22-29 °C, Ашдод: 21-31 °C, Ашкелон: 23-29 °C, Беэр-Шева: 20-34 °C, Мицпе-Рамон: 19-31 °C, Афула: 21-34 °C, Тверия: 21-38 °C, Ариэль: 27-31 °C, Эйлат: 29-39 °C.

30 сентября ожидается ясная погода. Температура воздуха уменьшится и станет более соответствующей сезонной норме в большинстве регионов страны.

1 октября на небе будут переменные облака. Температура будет продолжать снижаться, ощутимо снижаясь жара. Возможны слабые дожди или морось, в основном в северных и центральных районах страны.

2 октября ожидается пасмурная погода. Температура будет немного понижена, на холмах станет прохладнее, чем обычно для этого времени года. Ожидаются небольшие дожди по всей стране.

Накануне синоптики предупредили израильтян, что 29 сентября на большей части территории нашей страны температура воздуха не изменится. Тогда метеорологи спрогнозировали ясную погоду и слабый ветер до 4,6 м/с. По их данным, атмосферное давление не изменится, а солнечная активность будет высокой.