Израиль не будет готов к сильному землетрясению более 10 лет — источник

По словам высокопоставленного чиновника, есть план по улучшению структурной целостности зданий для защиты от землетрясений, но на самом деле он не выполняется.

«Израилю может потребоваться более десяти лет, чтобы подготовиться к сильному землетрясению, даже если он начнет готовиться немедленно. На реализацию плана «улучшения структурной целостности зданий по всей стране» уйдет много времени, но на восстановление после землетрясения потребуется больше времени. Я не знаю, как это будет обрабатываться. Это может занять более 10 лет», — сообщил The Jerusalem Post высокопоставленный источник.

С одной стороны, Командование тыла ЦАХАЛа, Нацуправление по чрезвычайным ситуациям (RAHEL), в том числе его специальный руководящий комитет по землетрясениям, полиция и пожарная служба, министерства строительства, здравоохранения, транспорта и образования, а также ряд других органов власти добились значительного прогресса. в поисково-спасательных и электронных возможностях предупреждения, когда дело доходит до землетрясений.

С другой стороны, по словам чиновника, несмотря на неоднократные предупреждения государственного контролера на слушаниях в Кнессете и аналитических центров, почти ни одно из примерно 80 000 зданий в стране, которые очень уязвимы к землетрясениям, не получило улучшений, необходимых для того, чтобы помочь выдержать крупное землетрясение. дрожать

Общее правило состоит в том, что только здания, построенные после 1980 года, были построены с возможностью противостоять землетрясениям. Источник сказал: «Есть план [правительства]. Но что касается улучшения структурной целостности зданий на периферии или старых зданий, то это практически не проводится».

Ранее правительство выделило 5 млрд шекелей на укрепление зданий. Но к августу 2020 года Министерство строительства сообщило Комитету государственного контроля Кнессета, что было израсходовано всего 7 млн шекелей.

Чиновник сообщил изданию, что с тех пор это число превысило 150 млн шекелей, особенно в некоторых частях севера, которые являются более уязвимыми. При этом он добавил, что большая часть средств до сих пор не использована. В 2016 году Комитету Кнессета по иностранным делам и обороне был представлен наихудший сценарий землетрясения, в результате которого погибнут 7000 человек, 8600 будут серьезно ранены, 28 600 зданий будут разрушены, а 290 000 зданий получат легкие повреждения.

«Правительство сказало, что мы должны быть готовы [даже] к этому, но это может быть не так [серьезно]», — сказал высокопоставленный чиновник, отметив, что, хотя оценки были основаны на определенных моделях, модели были далеки от окончательных.

По словам чиновника, катастрофическое землетрясение «может произойти здесь через пять минут или через 50 лет. Мы знаем, что если мы не улучшим нашу готовность к такому землетрясению, существует значительная вероятность того, что эти здания рухнут».

Ранее Курсор писал, что израильские ученые создали новую систему, предупреждающую о подводных землетрясениях. Особая ценность разработки заключается в том, что она позволяет оценить силу начинающегося землетрясения.

Курсор сообщал, что на днях в Израиле зафиксировали серию землетрясений, которые напугали граждан, особенно на фоне того, какие масштабные разрушения подземные толчки спровоцировали на территории Турции. В связи с возможной опасностью в нашей стране создадут комиссию министров по подготовке тыла к стихийному бедствию.

Наша редакция писала о том, как в Израиле готовятся к потенциальным землетрясениям. Так, Израильское кинологическое подразделение (IDU) уделяет особое внимание обучению рабочих собак поиску людей под завалами и доставке спасателей к их местонахождению при любом сценарии обрушения здания.