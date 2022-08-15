Видео от ЦАХАЛа: уничтожение наступательного туннеля ХАМАСа

Пресс-служба ЦАХАЛа рассказала об обнаружении и ликвидации тайного туннеля из сектора Газы до израильской территории. На видео запечатлены кадры его уничтожения.

ЦАХАЛ опубликовал видео, как и где был обнаружен наступательный туннель ХАМАСа.

Об этом сообщил канал Израильские трудовыебудни.

Видео разрешено к публикации.

Уничтожение туннеля боевиков ХАМАСа зафиксировано на видеокадрах.

Этот туннель проходил с севера сектора Газы до территории Израиля.

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Также мы информировали, что экспорт из Газы резко возрос, поскольку Израиль стремится стимулировать спокойствие.

«Курсор» ранее писал, что Израиль не намерен освобождать пленных лидеров Исламского джихада. Министр внутренней безопасности пояснил, что Израиль не пойдет на освобождение опасных террористов в рамках соглашения о прекращении огня.

Наш сайт сообщал, что пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о количестве погибших в Газе.

Также мы информировали о преступлениях пограничной полиции: незаконная конфискация телефона в Рамат-Мигрон. В понедельник насильственная эвакуация еврейского поселения в Рамат-Мигрон продолжается. Солдаты, направленные Ганцем, борются с поселенцами.

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