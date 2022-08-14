Пустил слезу: лидер ХАМАСа рассказал о попытке Израиля убить его

В сети показали интервью лидера террористов, где он выразил сожаление, что не стал мучеником.

Лидер ХАМАСа Халед Машаль едва не разрыдался в новом интервью для «Аль-Джазиры», говоря о неудавшейся попытке Израиля убить его. «Я чувствую, что у меня отняли возможность быть шахидом (мучеником)», — сказал он.

Following the interview on Al Jazeera expressing his sorrow in not being a Shahid (martyr). @kaisos1987 reports that Khaled Mashal has returned in the last couple of days to Amman from Qatar and was photographed visiting his mother’s grave. pic.twitter.com/lUPXYxYZLM — Chaim •‎ ‏حاييم • חיים (@ChaimSmierc) August 13, 2022

После интервью «Аль-Джазире», где Машаль выразил сожаление по поводу того, что не является мучеником, пользователь Твиттера @kaisos1987 сообщил, что главарь террористов на днях вернулся в Амман из Катара и был сфотографирован на могиле своей матери.

Отметим, что израильских пользователей сети насмешило интервью Машаля для «Аль-Джазиры», и они также обратили внимание на то, что интервью снято в такой манере, чтобы зрители сочувствовали лидеру ХАМАСа, то есть оно похоже на агитку.

«Трудно осуществить свое стремление стать мучеником, когда ты живешь в роскоши на украденные деньги за пределами своей территории и отправляешь своих миньонов, чтобы они стали мучениками», «Аль-Джазира делает хорошую пиар-работу для ХАМАС», «Мрачная музыка, беззаботные ракурсы «Аль-Джазиры» — все, что нужно знать людям, чтобы понять, что это видео является пропагандистским прикрытием террористов», — написали в комментариях.

Ранее мы писали, что среди восьми пострадавших во время стрельбы террориста, открытой в Старом городе, оказалась семья хасидов, приехавшая из Соединенных Штатов.

«Курсор» также сообщал, что ХАМАС назвал теракт в Иерусалиме «естественной реакцией». Руководство ХАМАСа угрожает продолжением и эскалацией терактов в Иерусалиме. Боевики приветствуют террористов, стрелявших в людей в Старом городе.