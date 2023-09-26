Израиль обратился к ХАМАСу через спецкоординатора ООН - СМИ

Дипломат прибыл в сектор Газа с целью урегулирования напряженной ситуации, возникшей в последние недели.

Во вторник, 26 сентября, Израиль передал террористической организации ХАМАС послание через спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что дипломат прибыл в сектор Газа через КПП Эрез с целью урегулирования напряженной ситуации, возникшей в последние недели.

Согласно информации СМИ, израильская сторона в сообщении пообещала, что как только бурные демонстрации у ограждения и поток воздушных шаров с зажигательной смесью прекратятся, КПП Эрез, закрытый в течение всех праздников, будет вновь открыт.

Как известно, ЦАХАЛ в понедельник, 25 сентября, нанес удар по военному посту террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Пост находился недалеко от района, откуда сегодня нападавшие открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа во время жестоких беспорядков, произошедших в районе КПП Карни.

Напомним, по итогам оценки ситуации, проведенной министром обороны с начальником штаба, начальником обороны и начальником оперативного отдела было решено усилить батальон в районе дивизии "Газа".

Как сообщал Курсор, ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины заявили о своей договоренности усилить свою борьбу против Израиля. Вместе с тем они решили усилить координацию между тремя организациями «в целях борьбы с израильской агрессией».

Ранее Курсор писал о том, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе. Атака стала ответом на возобновившиеся беспорядки на границе и запуск зажигательных устройств на воздушных шарах из палестинского анклава, которые вызвали как минимум два пожара на юге Израиля.