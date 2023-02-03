Израиль обвинил ООН в подстрекательстве Палестины к терроризму

По словам Мейрав Элон-Шахар, у комиссара ООН по правам человека «даже не хватает смелости осудить смерть невинных прихожан».

Израильское правительство обеспокоенно заявлением, опубликованным 3 февраля верховным комиссаром ООН по правам человека. Политик, в частности, назвал последние события в Израиле «нелогичной эскалацией».

Об этом сказала посол Израиля в ООН Мейрав Элон-Шахар, информирует Jewish News Syndicate.

Как известно, на днях комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль и ПА «отказаться от нелогичной эскалации, которая закончилась лишь мертвыми телами, разбитыми жизнями и полным отчаянием».

Элон-Шахар отметила, что в своем заявлении Тюрк «даже не сподобился упомянуть теракты, произошедшие на прошлой неделе».

«Они были актами палестинского терроризма, направленными против еврейского народа. У него даже нет смелости осудить смерть невинных прихожан. Его предвзятое отношение к Израилю означает, что он предпочитает закрывать глаза на ежедневное подстрекательство со стороны Палестинской администрации и их поддержку терроризма. Это должно закончиться сейчас», — заявила посол Израиля в ООН.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 3 февраля, в Наблусе была совершена попытка террористического акта. Террорист напал на солдат и пытался украсть их личное оружие.