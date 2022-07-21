Министр внутренних дел Айелет Шакед объявила в четверг, что она ограничит права на работу для украинских беженцев в 17 городах Израиля.
Ограничения в этих городах, однако, не лишат украинских беженцев возможности трудоустройства в строительстве, сельском хозяйстве, институциональном сестринском деле и гостиничном бизнесе.
Ограничения коснутся таких городов, как Тель-Авив, Иерусалим и Петах-Тиква, где проживает наибольшее число из 13 945 украинских беженцев в Израиле. Среди других городов — Эйлат, Ашдод и Нетания.
Украинцы массово прибывают в Израиль после вторжения россии в страну в конце февраля.
Распоряжение Шакед является поправкой к июньскому протоколу Управления по делам населения и иммиграции Израиля, согласно которому украинцам выдавались временные разрешения на работу.
«Новая мера не затрагивает тот факт, что население [украинские беженцы] находится здесь уже почти пять месяцев без социальных прав и услуг, живя в состоянии неопределенности, поскольку их визы продлеваются месяц за месяцем», — сказала адвокат Орли Левинсон-Села, координатор по информированию общественности и адвокации в Организации помощи беженцам и просителям убежища в Израиле (ASSAF).
«Это ограничивает их возможности трудоустройства и тем самым увеличивает их подверженность жестокому обращению и эксплуатации… и подвергает их повышенному риску бедности, отсутствия продовольственной безопасности и торговли людьми», — сказала Левинсон-Села.
Курсор ранее писал, что Израиль требует от россии разъяснений касательно разбирательства против Сохнут. Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут» и его деятельности в еврейской общине рф.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!