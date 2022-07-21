Израиль ограничит города, где могут работать украинские беженцы

Айелет Шакед планирует ограничить города, в которых могут работать украинские беженцы, до 17 — это Тель-Авив, Иерусалим и Петах-Тиква и ряд других городов.

Министр внутренних дел Айелет Шакед объявила в четверг, что она ограничит права на работу для украинских беженцев в 17 городах Израиля.

Ограничения в этих городах, однако, не лишат украинских беженцев возможности трудоустройства в строительстве, сельском хозяйстве, институциональном сестринском деле и гостиничном бизнесе.

Ограничения коснутся таких городов, как Тель-Авив, Иерусалим и Петах-Тиква, где проживает наибольшее число из 13 945 украинских беженцев в Израиле. Среди других городов — Эйлат, Ашдод и Нетания.

Украинцы массово прибывают в Израиль после вторжения россии в страну в конце февраля.

Распоряжение Шакед является поправкой к июньскому протоколу Управления по делам населения и иммиграции Израиля, согласно которому украинцам выдавались временные разрешения на работу.

«Новая мера не затрагивает тот факт, что население [украинские беженцы] находится здесь уже почти пять месяцев без социальных прав и услуг, живя в состоянии неопределенности, поскольку их визы продлеваются месяц за месяцем», — сказала адвокат Орли Левинсон-Села, координатор по информированию общественности и адвокации в Организации помощи беженцам и просителям убежища в Израиле (ASSAF).

«Это ограничивает их возможности трудоустройства и тем самым увеличивает их подверженность жестокому обращению и эксплуатации… и подвергает их повышенному риску бедности, отсутствия продовольственной безопасности и торговли людьми», — сказала Левинсон-Села.