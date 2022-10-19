Израиль опасается, что Австралия может признать палестинское государство

Во вторник Австралия заявила, что больше не будет признавать Западный Иерусалим столицей Израиля и вместо этого вернется к признанию Тель-Авива.

Заявление левоцентристского правительства лейбористской партии Австралии отменило решение предыдущего консервативного правительства от 2018 года.

Премьер-министр Яир Лапид раскритиковал это решение, а МИД вызвал посла Австралии для выговора, заявив ему, что этот шаг был «жалким решением».

Израильский чиновник связал резкий ответ с опасениями Израиля, что левое правительство Австралии может признать палестинское государство.

«Вот причина, по которой мы так резко отреагировали, и мы уверены, что получили сообщение», — сказал чиновник новостному сайту Walla. Он также сказал, что заявление Австралии застало Израиль врасплох.

Чиновник не стал уточнять опасения, что Канберра может признать палестинское государство, но СМИ пишут об одобрении правящей лейбористской партией обещания сделать это в 2018 году.

Бывший высокопоставленный израильский дипломат сказал, что потенциальное признание Австралией палестинского государства было главной заботой Израиля: «Мы получили удар от австралийцев, но это гораздо меньше, чем признание палестинского государства. Можно только надеяться, что дело обстоит иначе».

Высокопоставленный чиновник также раскритиковал отношение Австралии к этому объявлению, заявив, что оно противоречит «всем дипломатическим протоколам, о которых кто-либо когда-либо слышал».

Чиновник отметил, что Австралия не делала никаких предупреждений Израилю перед объявлением, и утверждал, что посол Австралии в Израиле даже не знал об этом шаге заранее.

В дополнение к своему обещанию признать палестинское государство левоцентристские лейбористы Австралии также пообещали отменить признание Западного Иерусалима столицей Израиля тогдашним премьер-министром Скоттом Моррисоном. Пенни Вонг из Лейбористской партии, которая сейчас возглавляет МИД Австралии, утверждала, что этот шаг был «сплошным риском и никакой выгоды» и поставил Австралию «не в ногу» с международным сообществом.

Во вторник Вонг сказала, что статус Иерусалима должен быть определен путем мирных переговоров между израильтянами и палестинцами, а не путем принятия односторонних решений.

Лапид назвал это заявление «поспешным ответом на неверные новости в СМИ»: «Мы можем только надеяться, что правительство Австралии займется другими вопросами более серьезно и профессионально. Иерусалим — вечная столица объединенного Израиля, и ничто никогда этого не изменит».

Министерство иностранных дел, которое также возглавляет Лапид, заявило, что Израиль «выражает глубокое разочарование» по поводу этого решения, назвав его результатом «недальновидных политических соображений». Министерство заявило, что правительство взвешивает дополнительные ответные шаги.

Во вторник Вонг отрицала изменение политики, но несколько часов спустя сказала, что решение консервативного правительства, принятое четыре года назад, «вызвало конфликт и страдания у части австралийского сообщества, и сегодня правительство стремится решить эту проблему».

Вонг обвинила правительство Моррисона в том, что оно было мотивировано решающими дополнительными выборами в прибрежном пригороде Сиднея, где проживает значительная еврейская община. Вонг настаивала на том, что нынешнее решение не свидетельствует о какой-либо враждебности по отношению к Израилю.

«Австралия всегда будет верным другом Израиля. Мы были в числе первых стран, которые официально признали Израиль. Мы не поколеблемся в нашей поддержке Израиля и еврейской общины в Австралии. Мы столь же непоколебимы в нашей поддержке палестинского народа, включая гуманитарную помощь», — сказала она.

Ранее Курсор писал, что Израиль вызывает посла Австралии для беседы: озвучена причина. МИД Израиля вызывает посла Австралии для беседы после заявления министра иностранных дел страны об отмене признания Иерусалима столицей Израиля.