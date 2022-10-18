Израиль вызывает посла Австралии для беседы: озвучена причина

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг: «Мы не поддержим подход, который подрывает решение о создании двух государств».

МИД Израиля вызовет сегодня (во вторник) посла Австралии для беседы после заявления министра иностранных дел страны об отмене признания Иерусалима столицей Израиля.

Ранее министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что статус Иерусалима должен быть решен путем мирных переговоров между Израилем и палестинцами, а не односторонними решениями.

«Мы не поддержим подход, который подрывает решение о создании двух государств, — сказала Вонг, — посольство Австралии всегда было и остается в Тель-Авиве».