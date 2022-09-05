Израиль опубликовал пересмотренные правила въезда в Иудею и Самарию для иностранных граждан

Накануне Израиль опубликовал пересмотренные правила въезда на территорию Иудеи и Самарии для иностранных граждан, отменив пункты, требующие от посетителей уведомлять Израиль, если кто-либо из них вступает в отношения с палестинцем, после того, как он подвергся давлению по этому поводу со стороны администрации президента США Джо Байдена и европейских властей.

Координатор деятельности правительства на территориях (COGAT), орган Министерства обороны Израиля, отвечающий за гражданские дела Палестины, первоначально опубликовал проект «Порядка въезда и проживания иностранцев в районе Иудеи и Самарии» в феврале. Правила должны были вступить в силу в июле, но были отложены петициями в БАГАЦ. Доработанный документ вступит в силу 20 октября.

В обновленном документе удалено требование о том, что иностранец, который начинает отношения с жителем Иудеи и Самарии после въезда на территорию, должен уведомить израильские власти в течение 30 дней о своей помолвке, свадьбе или начале совместного проживания — «в зависимости от того, что произойдет раньше».

COGAT также удалил февральский онлайн-проект в воскресенье, заменив его новой 90-страничной версией от 4 сентября 2022 года.

Новый проект также позволяет продлить срок действия визы иностранцев с 90 до 180 дней. Кроме того, COGAT отменил квоты на приглашенных лекторов и студентов в палестинских университетах, первоначально установленные на уровне 100 преподавателей и 150 студентов.

Израиль также согласился — как сообщается, под давлением официальных лиц США — что будет двухлетний испытательный период, в течение которого можно будет внести дополнительные коррективы в правила.

«По окончании пилотного периода будет проведена оценка ситуации и принято решение о сохранении процедуры в силе», — говорится в документе.

Несмотря на изменения и выпуск пересмотренных руководящих принципов, правительство США по-прежнему обеспокоено, а посол США Том Найдс заявил, что он по-прежнему «обеспокоен опубликованными протоколами».

В заявлении, опубликованном после объявления об изменениях, Найдес сказал: «С февраля посольство США в Иерусалиме, Управление США по делам Палестины и я активно взаимодействовали с правительством Израиля по этим проектам правил — и мы будем продолжать это делать. поэтому в течение 45 дней до внедрения и в течение двухлетнего пилотного периодам».

«Меня по-прежнему беспокоят опубликованные протоколы, особенно роль COGAT в определении того, имеют ли лица, приглашенные академическими учреждениями Палестины, право въезжать на территорию Иудеи и Самарии, а также потенциальное негативное влияние на единство семьи», — сказал он.

Пообещав внимательно следить за воздействием правил, чиновник заявил, что Вашингтон «полностью ожидает, что израильтяне внесут необходимые коррективы в течение двухлетнего испытательного периода, которые обеспечат прозрачность и справедливое и равное обращение, особенно для всех граждан США, отправляющихся в Иудею и Самарию».

Официальный представитель США также похвалил COGAT, заявив, что он «значительно изменил руководящие принципы». Чиновник указал на «менее обременительные требования» для иностранцев, состоящих в романтических отношениях с палестинцами, и на отмену академических квот.

В то же время, по словам представителя США, «по-прежнему вызывает обеспокоенность правила COGAT, касающиеся определения того, имеют ли лица, приглашенные палестинскими учебными заведениями, право въезжать в Иудею и Самарию». По словам чиновника, США хотят обеспечить, чтобы правила «позволяли самому широкому кругу ученых приезжать в Иудею и Самарию».

Чиновник подчеркнул, что США настаивают на том, чтобы COGAT обеспечил участие «соответствующих палестинских организаций» в формировании новых руководящих принципов. Высокопоставленный чиновник пояснил, что текущие переговоры с Израилем по поводу долгожданного отказа от виз являются «параллельными, но отдельными путями» от правил COGAT.

Тем не менее, некоторые правила COGAT придется изменить, чтобы Израиль выполнил требования взаимности для присоединения к программе безвизового въезда.

«Эти политики, которые будет издавать COGAT, повлияют на американских граждан, как и на граждан других стран. Мы будем внимательно следить за ними и продолжим разговор с COGAT и другими частями израильского правительства по мере продвижения по пути к взаимности виз», — сказал высокопоставленный чиновник.

Ранее Курсор писал, что посол США в Израиле обеспокоен новой политикой безопасности Израиля. Посол США Том Найдс опубликовал резкое заявление относительно новой политики в отношении въезда иностранных граждан в ПА.

Курсор сообщал о напряженной ситуации в Иудее и Самарии: в США выступили с заявлением. Соединенные Штаты заявили Израилю, что они обеспокоены эскалацией напряженности в Иудее и Самарии, поскольку израильские военные продолжают пятимесячную операцию, направленную на предотвращение атак палестинских террористов.