Израиль ослабит ограничения на въезд палестинцев во время праздника Курбан-байрам

Израильский военный орган COGAT заявил, что на время мусульманского праздника Курбан-байрам, который пройдет с 9 по 13 июля, больше палестинцев смогут попасть в Израиль.

Израильский военный орган, регулирующий передвижение палестинцев на израильскую территорию, объявил, что некоторые ограничения на поездки палестинцев будут ослаблены во время предстоящего праздника Ид аль-Адха.

Координатор правительственной деятельности на территориях, широко известный под аббревиатурой COGAT, сообщил, что его офис одобрил эти меры. Ид аль-Адха, который в этом году пройдет 9-13 июля, является одним из самых святых дней в мусульманском календаре и традиционно сопровождается большими семейными праздниками.

«Мы подчеркиваем, что выдача всех разрешений, как для жителей Иудеи и Самарии, так и для жителей сектора Газа, будет подвергаться оценке с точки зрения безопасности», — говорится в заявлении COGAT.

Палестинцам будет выдано специальное разрешение на посещение членов семьи в Израиле. Около 500 палестинцев смогут вылетать из аэропорта Бен Гурион, а еще 200 — посещать южный город Эйлат.

В секторе Газа, где правит террористическая группировка ХАМАС, сохранятся более жесткие ограничения. Прибрежный анклав блокирован Израилем и Египтом с тех пор, как около 15 лет назад ХАМАС захватил власть в результате переворота.

Тем не менее, 400 палестинцев из Газы получат ценные разрешения на посещение Иерусалима во время священного праздника. По данным COGAT, право на получение разрешения имеют только мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет.

Израиль разрешит еще 500 палестинцам из Газы посетить родственников в Израиле, Иудее и Самарии, сообщает COGAT.

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ провел ряд арестов в Иудее и Самарии. Военные ЦАХАЛа сегодня арестовали двух палестинцев в Эль-Бире и Азуне. У подозреваемых в причастности к террору дома было обнаружено оружие.