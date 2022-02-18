Израиль отказался помогать комиссии ООН с расследованием операции Страж стен

По словам посла Израиля в ООН, члены комиссии были назначены, потому что они были запятнаны предвзятостью и имеют историю враждебных обвинений против еврейского государства.

Посол Израиля в ООН Мейрав Элон-Шахар сообщила, что Израиль не будет сотрудничать с комиссией ООН по расследованию операции страж стен. Еврейское государство не пустит комиссию на свою территорию. Элон-Шахар написала об этом в специальном письме, которое она направила в Совет ООН по правам человека.

В письме сказано, что комиссия имеет планы, которые направлены против Израиля, а потому расследование не будет независимым.

Элон-Шахар также пишет, что три члена комиссии не раз говорили о своей антиизраильской позиции, обвиняли еврейское государство в «этнических чистках».

При этом посол Израиля в ООН подчеркнула, что еврейское государство всегда готово сотрудничать с международными организациями, поддерживая борьбу за права человека. Однако этот случай является предвзятым со стороны ООН.

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