Израиль передает Украине данные об иранских беспилотниках рф

The New York Times сообщает, Израиль предоставляет Украине «базовую информацию» об иранских беспилотниках, которые россия использовала во время своего вторжения, сообщает The Jerusalem Post.

Как сообщается, высокопоставленный израильский чиновник рассказал об обмене разведывательными данными и о том, что частная израильская фирма также предоставила Украине спутниковые снимки позиций российских войск.

Российские силы использовали несколько вариантов иранских беспилотников в своей кампании на Украине по крайней мере с августа, как подтвердили украинские, американские и британские официальные лица в отдельных разведывательных отчетах. В частности, москва использует беспилотник-смертник «Шахед-136». Однако беспилотный летательный аппарат (БПЛА) имел ограниченный успех.

«Эти беспилотники медленные и летают на малых высотах, что позволяет легко атаковать одиночные самолеты с помощью обычных средств ПВО», — заявило министерство обороны Великобритании, отметив при этом, что «существует реальная вероятность того, что рф добилась определенного успеха, атаковав несколько самолетов БПЛА одновременно».

Дипломатическая напряженность между Украиной и Ираном возросла из-за поставок беспилотников в рф, что привело к отзыву аккредитации посла в Киеве и сокращению дипломатической миссии.

Иранские и российские официальные лица отрицают использование рф иранских БПЛА в Украине. В своем выступлении 6 октября президент Украины Владимир Зеленский высмеял опровержения, заявив, что «люди видят их в небе. Мы их сбиваем. Но нам говорят, что в Украине якобы нет иранских беспилотников, чтобы убедиться, что их действительно не осталось».

Украинские военные утверждают, что сбили много самолетов «Шахед-136», запущенных рф. Сообщается, что в ходе обстрела в понедельник было сбито 60% флота из 86 дронов.

Союзники по НАТО обсудили усиление противовоздушной обороны Украины в среду после того, как рф в понедельник обстреляла украинские города ракетами и беспилотниками. В результате нападения 19 человек были убиты и 100 ранены, а энергетическая инфраструктура по всей стране была серьезно повреждена. Германия уже начала поставлять Украине комплексы ПВО IRIS-T SLM, первые из которых прибыли во вторник.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук ранее призывал Израиль продать его стране «Железный купол» — эффективную платформу Израиля для защиты от снарядов малой дальности.

«Нам нужна помощь Израиля… Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка. Нам нужен «Железный купол»,… который позволит нам спасти наших мирных женщин и детей от обстрелов российских ракет на нашей территории», — сказал он в июне.

Однако министр обороны Украины Алексей Резников не согласился с Корнийчуком относительно актуальности «Железного купола» для Украины: «Я был в Израиле и разговаривал с их производителями и государственными предприятиями. «Железный купол был построен для защиты от медленных маловысотных ракет с малой отдачей, которые в основном изготавливались в гаражах. Железный купол не защищает от крылатых и баллистических ракет».

Помимо неподтвержденной разведывательной помощи, Израиль оказывает Украине небоевую помощь.

27 июля Израиль отправил в Украину 25 000 продуктовых пайков. 14 июля Минобороны отправило 1 500 касок, 1 500 защитных жилетов, сотни противоминных костюмов, 1 000 противогазов и десятки систем фильтрации химзащиты. В мае Израиль отправил 2 000 касок и 500 бронежилетов для экстренного и гражданского использования.

Израиль не хотел предоставлять Украине боевое вооружение из-за опасений по поводу того, как рф может отреагировать в Сирии. Иерусалим ведет воздушную кампанию против иранских военных ресурсов в Сирии, а россия проводит совместное воздушное патрулирование с сирийскими войсками. Аналитики выразили обеспокоенность тем, что рф защищает сирийское небо от израильских вторжений из-за скрытой поддержки Украины.

Ранее Курсор писал, что в СНБО Украины отметили интересный факт, касающийся иранских дронов. В середине августа появилась информация, что Иран продал россии* тысячу своих беспилотных летальных аппаратов.

Массированный ракетный обстрел Украины: во сколько рф обошлась атака. В Генштабе Украины заявили, что вчера, 10 октября, российская федерация* выпустила по территории страны 84 ракеты.

Курсор сообщал, что министерство обороны Украины прокомментировало массированную ракетную атаку рф на украинские города и анонсировало месть.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!