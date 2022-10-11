В СНБО Украины отметили интересный факт, касающийся иранских дронов

В середине августа появилась информация, что Иран продал россии* тысячу своих беспилотных летальных аппаратов.

Российская федерация для обстрелов украинских городов использует не только ракеты, но и иранские дроны-камикадзе. Но в Совете национальной безопасности Украины отметили интересный факт, касающийся этих беспилотников.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в программе «Свобода Live».

По его словам, ВСУ активно сбивают иранские дроны, обстреливающие Украину, и после их ликвидации были найдены компоненты, которые имеют отношения к другим государствам. Сейчас украинская сторона разбирается, как Иран могут получить эти детали для производства беспилотников.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что иранцы самостоятельно эти беспилотники-камикадзе собирать не могли. Там есть определенные компоненты определенных стран.

К слову, информация о том, что российская федерация приобрела у Ирана тысячу дронов-камикадзе поступила еще в середине августа текущего года, а в сентябре украинские защитники уже ликвидировали первый БПЛА «Shahed».

«Курсор» писал ранее, что 5 октября, армия россии с помощью дронов-камикадзе типа Shahed-136 посреди ночи атаковала город Белая Церковь, что в Киевской области. Известно об одном пострадавшем.

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