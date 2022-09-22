Израиль передаст Украине анти-дроны, чтобы бороться с иранскими беспилотниками

Появилась информация, что Украина получит от Израиля анти-дроны, которые помогут противостоять иранским беспилотникам.
Об этом сообщает Telegram-канал «Украина Online» со ссылкой на израильские СМИ.
Благодаря этому Украина сможет намного успешнее противостоять россии, которая закупила у Ирана крайне опасные дроны. Проблема в борьбе с последними состоит в том, что эти беспилотники имеют маленький размер и могут очень низко летать, вследствие чего украинским ПВО тяжело их зафиксировать.
Ранее мы рассказывали, что посол Украины в Израиле посетил выставку Зива Корена, посвященную трагедии народа Украины.
Также «Курсор» сообщал, что украинский блогер поместил в Стену Плача 17,5 тысяч бумажек с проклятиями в адрес россиян.
Помимо этого, Украина совместно с Израилем будет производить современные протезы.