Украина совместно с Израилем будет производить современные протезы

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук посетил офис TOM Tikkun Olam Maker, где ему продемонстрировали технологические альтернативы в сфере протезирования и ухода за людьми с ограниченными возможностями.

Об этом сообщило Посольство Украины в Израиле.

«Обговорили и договорились о путях дальнейшего сотрудничества. В частности, обсуждались пути налаживания сотрудничества с украинской стороной в контексте совместного производства протезов на территории Украины. К сожалению, вопросы доступного протезирования и реабилитации очень актуальны в Украине из-за жестокой войны *рф и большого количества человеческих жертв как среди военных, так и мирного населения», – сказано в сообщении.

Ранее израильский военный эксперт рассказал, может ли ЦАХАЛ воспользоваться украинскими методами ведения войны. По его словам, Израиль не способен вести военные действия таких масштабов на протяжении 7 месяцев. Израильская доктрина «тотальной войны» предусматривает разгром врага в течение месяца. В случае неудачи экономика Израиля потерпит крах. О том, будет ли война с «Хизбаллой» напоминать российско-украинскую, а также о других комментариях специалиста читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал о количестве репатриантов, прибывших в Израиль в 2022 году. По информации министерства алии и интеграции, начало войны в Украине оказало значительное влияние на репатриацию. Детальная статистика доступна по ссылке.

Помимо этого, стало известно, что до 10 тысяч израильтян совершат паломничество в Умань, несмотря на войну в Украине. В данный момент в украинском городе уже находится более 2 000 израильтян. Официальные лица Израиля и Украины делали множество суровых предупреждений, но это не остановило паломников.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!