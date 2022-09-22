Украинский блогер поместил в Стену Плача 17,5 тысяч бумажек с проклятиями в адрес россиян

Украинский блогер, проживающий в Израиле, рассказал о том, что за 175 дней засунул в Стену Плача 17,5 тысяч бумажек с проклятиями в адрес россиян.

В описании профиля блогера указано, что его отец – еврей, а мать – украинка. По его словам, на листочках он пишет следующее: «Бог, сделай так, чтобы все россияне умерли».

Энтузиаст начал этим заниматься в марте этого года, после начала полномасштабного вторжения *рф на украинские земли. С того момента он ежедневно помещал в стену плача по 100 бумажек и за 175 дней количество достигло уже 17,5 тысяч. Блогер считает, этот способ «уже начал работать».



По всей видимости, он имеет в виду отсутствие серьезных продвижений российских оккупантов на фронте, а также успешное контрнаступление ВСУ. В частности, по словам генерала армии Украины, настоящие потери российской армии составляют больше 55 тысяч убитыми и 60-70 тысяч ранеными. Он утверждает, что вернуться воевать может лишь около 10%, потому что многие солдаты получили тяжелые травмы, потеряли конечности и так далее. Это резко контрастирует с заявлением министра обороны рф сергея шойгу, который оценил потери войск на уровне 6 тысяч погибших.

На фоне этих ужасных результатов президент россии владимир путин объявил частичную мобилизацию. О причинах этого решения уже высказался эксперт, а также к россиянам уже обратился боец ВСУ и сказал, что отправка в Украину приведет их к гибели. В МВД Украины предположили, что кремль не сможет сразу отправить на фронт 300 тысяч запланированных резервистов. Настоящие цифры намного меньше.

Помимо этого сыну пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова позвонил человек, представившийся представителем военного комиссариата. Он предложил родственнику чиновника отправиться на фронт, что его несказанно удивило.

Также «Курсор» сообщал, что после объявления мобилизации в россии прошли массовые протесты, которые жестоко разогнали силовики. Со временем стало известно, что задержанным на акциях против мобилизации жителям москвы вручали повестки.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!