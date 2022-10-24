Израиль переходит на зимнее время: когда переводить стрелки часов

Считается, что в результате перевода стрелок на час назад в стране экономится электроэнергия.

В ночь на ближайшее воскресенье, 30 октября, Израиль переходит на зимнее время. В 02:00 нужно перевести стрелки часов на час назад (на 01:00).

Об этом сообщает News.israelinfo.

Переход на зимнее время регламентируется законом о постоянстве времени, который был принят в 1992 году. В 2013 году в него были приняты поправки, согласно которым страна переходит на летнее время в последнюю пятницу марта, а на зимнее — в последнее воскресенье октября.

Предполагается, что в результате перевода стрелок на час назад в Израиле экономится электроэнергия на сумму 300 миллионов шекелей.

На летнее время страна снова перейдет 24 марта 2023 года.

К слову, одновременно на зимнее время перейдет и Европа. В странах Евросоюза часы переведут на час назад в 3 часа утра 30 октября. В США переходят на зимнее время в первое воскресенье ноября, в этом году 6-го ноября.

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