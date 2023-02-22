Израиль пообещал Египту жесткий ответ ЦАХАЛа, если будут совершены теракты – СМИ

Израиль связался с Египтом и анонсировал жесткие меры, связанные с деятельностью террористов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовыебудни» со ссылкой на арабские СМИ.

Так, Иерусалим сообщил Каиру, что если террористические организации в секторе Газа ответят действиями, «которые не являются частью правил реагирования», тогда ЦАХАЛ ответит очень жестко.

Ранее мы рассказывали, что после операции в Шхеме по ликвидации арабских террористов пресс-секретарь «Исламского джихада» заявил, что террористы планируют совершить атаку по Израилю. По его словам, террористы не откажутся «от своего права ответить на события в Шхеме», а также добавил, что стоит ждать «реакции в любой момент и в любом месте».

На территории Газы террористы из ХАМАСА повысили боеготовность, а арабские оккупанты начали в соцсетях призывать совершить ракетный обстрел Тель-Авива. По словам высокопоставленного военного чиновника, Израиль занимается подготовкой к терактам в знак мести как в Иудее и Самарии, так и по территории всей стране. Система безопасности готовится к сегодняшнему вечернему ракетному обстрелу из Газы.

На фоне угрозы терактов израильские полицейские повысили боеготовность по всему Израилю. В «Бригаде мучеников Аль-Аксе» объявили всеобщую мобилизацию террористов в своих рядах и сказали, что готовятся к возмездию. Также утверждается, что ЦАХАЛ развернул ПВО «Железный купол» и поднял боеготовность к ракетным обстрелам в ближайшие часы.