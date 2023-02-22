Полиция повышает боеготовность по всей стране, ЦАХАЛ развернул «Железный купол»

На фоне угрозы терактов полиция Израиля повышает боеготовность по всей стране.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль сейчас».

Террористы «Бригады мучеников Аль-Аксы» обьявили о проведении всеобщей мобилизации в своих рядах и заявили, что готовятся к возмездию на территории Израиля за ликвидацию 11 арабских террористов в Шхеме.

Также стало известно, что ЦАХАЛ развернул ПВО «Железный купол» и поднял боеготовность к ракетным обстрелам в ближайшие часы.

Ранее мы рассказывали, что пресс-секретарь «Исламского джихада» заявил, что террористы намерены атаковать Израиль.

«Сопротивление не откажется от своего права ответить на события в Шхеме сегодня. Ждите реакции в любой момент и в любом месте», – сказал он.

В Газе террористы из ХАМАСа решили повысить боеготовность. От арабских оккупантов в социальных сетях поступают призывы касаемо запуска ракет по Тель-Авиву.

Помимо этого высокопоставленный военный чиновник сказал, что наша страна «готовится к терактам в знак мести, не только в Иудее и Самарии и Иерусалиме, но по всему Израилю». Система безопасности готовится к тому, что террористы могут совершить ракетный обстрел сегодня вечером, 22 февраля, из Газы.

Ранее «Курсор» рассказывал, что операцию в Шхеме по ликвидации террористов осудил террорист из ХАМАСа Хазем Кассем, сказав, что «оккупация усиливает свою агрессию против нашего народа, штурмуя сегодня город и осаждая граждан». По словам пресс-секретаря бригад «Аль-Кассам» террористической организации ХАМАС Абу Обейда, террористы в Газе наблюдают «за ростом преступлений врага против нашего народа» в Иудее и Самарии, и добавил, что «наше терпение на исходе».