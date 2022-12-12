Израиль поставит финской армии противотанковые ракеты Spike

Израильский оборонный концерн Rafael вооружит армию Финляндии противотанковыми ракетами Spike. Сумма сделки составляет 224 миллиона евро.

Об этом сообщает The Marker.

Согласно информации представителей Rafael, финская армия хочет закупить несколько модификаций Spike: комплексы с дальностью до 2 км, которые можно задействовать с плеча; Spike LR2, работающие с наземных и воздушных платформ с дальностью до 5,5 км и Spike ER2 с дальностью до 11 км на суше и до 16 км на море и в воздухе.

Отмечается, что сделка была утверждена на фоне войны в Украине, которую развязала российская федерация. А Финляндия имеет со страной-агрессором протяженную границу (1340 км) и планирует в скором времени стать членом НАТО. И приобретение израильских противотанковых ракет позволит финской армии укрепить свои оборонные возможности.

Как отмечают в компании, Spike являются одними из самых успешных экспортных товаров военного назначения. В течение года было продано уже 34 тысячи таких комплексов.

«Курсор» писал ранее, что компания Rafael Advanced Defense Systems представила новую систему дальнего действия воздушного базирования 5-го поколения.

Еще мы писали, что по данным журналистов, Израиль договорился о том, что компания Rafael будет продавать системы ПВО в Объединенные Арабские Эмираты.