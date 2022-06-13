ЦАХАЛ создаст новый штаб оперативной группы в секторе Маккабим

Для противодействия несанкционированным пересечениям границы и проникновению лазутчиков в Иудею и Самарию ЦАХАЛ формирует новый оперативный штаб.

Армии обороны Израиля заявила о формировании в секторе Маккабим нового штаба, которым первоначально будет руководить бригадный генерал Кфир.

В рамках усиления защиты вдоль линии соприкосновения, после успешной работы над пилотным проектом, было решено создать штаб оперативной группы для предотвращения пересечения нелегалами линии соприкосновения в районе Маккабим.

ЦАХАЛ сообщил, что сразу командующим будет назначен бригадный генерал Кфир. Благодаря потрясающей работе инженеров на линии защиты возведена инфраструктура, построены аванпосты.

Представитель ЦАХАЛа заявил, что штаб будет противодействовать проникновению лазутчиков в Иудею и Самарию.

По информации пресс-службы ЦАХАЛа, с этой недели штаб бригады будет действовать под командованием бригадного генерала Ави Баллута, штатная бригада, как сейчас запланировано, будет меняться раз в несколько месяцев.

Штаб будет состоять из должностных лиц оперативной и разведывательной отраслей, в распоряжении штаба будут действовать два батальона и десять рот.

Ранее «Курсор» писал, что во время учений пулеметчик ЦАХАЛа случайно ранил сам себя.

Редакция сообщала, что на этой неделе ЦАХАЛ проведет учения у границы с Газой.

Напомним, Washington Post утверждает, что журналистку Абу Акле убили солдаты ЦАХАЛа.