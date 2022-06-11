Иран и Венесуэла подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Обе страны находятся под суровыми санкциями США. Они сотрудничают уже продолжительное время. И вот Тегеран посетил президент Венесуэлы Николас Мадуро, чтобы подписать соглашение.

Иран и Венесуэла подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 20 лет. Страны будут сотрудничать не только в оборонной сфере, но и в сферах энергетики и финансов. Соглашение было подписано во время визита в Исламскую Республику президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мадуро, выступая на совместной пресс-конференции в Тегеране, подтвердил, что сотрудничество охватывает энергетический и финансовый секторы, а также «совместную работу над оборонными проектами».

А вот президент Ирана Ибрагим Раиси отметил, что страны вместе должны противостоять санкциям.

Напомним, что наряду с Россией, Китаем, Кубой и Турцией Иран является одним из главных союзников Венесуэлы. Как и Венесуэла, она находится под жесткими санкциями США.

Ранее редакция Курсора сообщала, что МАГАТЭ обвинило Иран в удалении 27 камер наблюдения с ядерных объектов. Глава агентства ООН по наблюдению за ядерной областью заявил, что Иран убрал 27 камер наблюдения с ядерных объектов в стране. Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, сделал эти комментарии на внезапно созванной пресс-конференции в Вене.

Кроме того, наш сайт писал, что глава Ирана выступил с абсурдным заявлением о «чуме сионистских капиталистов».

Еще напомним, что силовики критикуют заявления Беннета против Ирана.