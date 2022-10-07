Израиль продолжает принимать раненых украинских военных

Украинские защитники продолжают прибывать в Израиль на лечение.

Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Украины в Израиле.

Согласно сообщению, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук навестил украинских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения вследствие российской вооруженной агрессии против Украины и теперь проходят лечение и реабилитацию в медицинском центре «Ихилов» в Тель-Авиве.

«Данная инициатива поддерживается правительством Государства Израиль и предусматривает предоставление медицинской помощи двадцати украинским военным», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в конце сентября Израиль принял на лечение первых украинских военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе боевых действий в войне против россии*. Первыми в госпиталь Шеба в Тель-ха-Шомер прибыли двое украинских военных с ампутациями рук. Обоим предстоит реабилитация и установка протезов.

Отмечается, что по инициативе Минздрава и при содействии МИДа в ближайшие недели система здравоохранения Израиля получит боевых раненых из зоны боевых действий в Украине. Это около 20 пострадавших с тяжелыми ампутациями конечностей, требующими комплексной реабилитации, дополнительных операций и протезирования.

Также Курсор информировал о том, что по версии издания The Jerusalem Post, президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным евреем 2022 года.

«Его стойкость и отвага стали легендарными и принесли ему сравнение с Уинстоном Черчиллем. Мало доказательств того, что он действительно сказал «мне нужны боеприпасы, а не такси», когда президент США Джо Байден предложил эвакуировать его из Киева, но казалось, что он что-то сказал, и этого было достаточно, чтобы цитата стала вирусной», – говорится в публикации.

Как ранее информировал Курсор, Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи Украине со стороны Израиля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!