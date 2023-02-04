Израиль работает с Западом над формированием антииранской коалиции — СМИ

По информации СМИ, Израиль подробно изложил свою стратегию нападения на Иран, «намечено около 3000 целей, и он хочет действовать быстро».

Израиль опасается, что Иран получит ядерное оружие, и стремится создать военную коалицию вместе с западными государствами против Тегерана.

Об этом информирует портал Maariv со ссылкой на источники, осведомленные в подробности переговоров.

СМИ напоминает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу накануне встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. В ходе встречи лидеры двух стран подробно обсудили пути борьбы с иранской ядерной угрозой. Нетаниягу, в частности, подчеркнул, что в отношении иранского режима должны быть наложены значительные санкции, и призвал включить Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций Евросоюза.

По данным французских масс-медиа, «на бумаге все готово».

«Израиль подробно изложил свою стратегию нападения на Иран. Намечено около 3000 целей, и он хочет действовать быстро», — говорится в сообщении.

Идея Израиля, пояснил источник, состоит в том, чтобы найти союзников. В такую ​​коалицию войдут Франция, США и, возможно, некоторые арабские страны, в основном из стран Персидского залива, для которых Иран также представляет угрозу.

«Единство — это сила. Такой союз будет иметь сдерживающую роль. Израиль нападет на Иран, но Тегеран не сможет ответить, потому что это будет объявление войны нескольким странам одновременно», — отметил источник, добавив, что «Париж и Вашингтон полностью отвергли эту возможность и предпочли дипломатическое решение против Ирана, но ситуация изменилась.

Ранее Курсор сообщал про атаку на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы.

Позже стало известно, что Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах. Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

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