Израиль раскритиковал заявление Турции о полной безопасности в стране — СМИ

Турция настаивает, что в стране все еще безопасно после предупреждений об иранском заговоре. Однако, Израиль заявляет, что по-прежнему существует реальная угроза со стороны иранского карательного отряда.

Телесеть KANN сообщила, что, согласно ее источникам, в Израиле подвергли критике заявление министерства иностранных дел Турции о том, что иранская угроза «значительно уменьшилась».

Хотя Израилю сообщили, что это объявление было вызвано заботой о турецкой экономике и опасениями, что израильские предупреждения о поездках нанесут ущерб местному туризму, источники в Израиле назвали заявление Турции «преждевременным», так как существует реальная угроза со стороны иранского карательного отряда, и власти серьезно озабочены по поводу безопасности израильтян.

Напомним, что вчера в Турции заявили, что в стране безопасно. МИД сообщил об этом на следующий день после того, как Израиль призвал своих граждан покинуть страну из-за опасений иранских нападений.

Как ранее писал Курсор, Израиль повысил уровень опасности Стамбула до 4, что ставит Турцию в один ряд с Ираном, Афганистаном и Буркина-Фасо. Израильтян просят отказаться от всех поездок в страну и немедленно вернуться из нее.