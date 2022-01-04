Израиль рассматривает возможность облегчения транзита для американцев палестинского происхождения

Сделка может быть заключена в феврале 2023 года.

Израиль готов разрешить палестино-американским гражданам с двойным гражданством пересекать свою территорию в рамках нового соглашения об отказе от визы в США для своих граждан.

Об этом сообщает jpost.com.

В связи с тем, что миротворчество, спонсируемое США, давно зашло в тупик, а насилие продолжается на оккупированном Западном берегу и в Газе, Израиль строго ограничивает доступ палестинцев, в том числе в аэропорты Тель-Авива и Эйлата, которые находятся в нескольких часах езды на машине от территорий.

Вместо этого палестинцы, прибывающие из-за границы, обычно совершают более обременительные поездки через Иорданию и контролируемую Израилем границу Западного берега или через египетскую пустыню Синай, которая граничит с сектором Газа.

Как заявила министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед, предоставление проживающим на территориях палестинским американцам возможности транзита через Израиль является требованием американцев уже много лет.

По ее словам, сделка может быть заключена в феврале 2023 года. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс , обсуждая переговоры об отказе от визы 28 декабря, заявил, что Вашингтон продолжит работу с Израилем для обеспечения равного обращения со всеми американцами, стремящимися въехать в Израиль или воспользоваться транзитом через него.

Шакед сказала, что ее сотрудники также рассматривали жалобы США на то, что американцы арабского происхождения подвергаются необычно назойливым допросам со стороны службы безопасности израильского аэропорта. Среди предложений было получение агентами безопасности списков пассажиров авиакомпаний за 12 часов.

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