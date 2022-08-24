Израиль считает, что еще можно предотвратить ядерную сделку

Топ-чиновник заявил, что битва еще не проиграна. «Все еще возможно предотвратить ядерное соглашение», — отметил он в эксклюзивном комментарии.

Несмотря на сообщения об очень тесном соглашении между Ираном и США, Израиль считает, что битва еще не проиграна. С начала недели Израиль не получал никаких обновлений от США о статусе ядерных переговоров.

Высокопоставленный израильский чиновник сказал газете Israel Hayom: «Настроение не позитивное. Это правда, что в прошлом мы уже были в ситуации, когда казалось, что стороны близки к подписанию соглашения. Но сейчас ощущение такое, что на этот раз все по-другому и что это произойдет. Однако еще не стоит ставить точку».

По его словам, есть способы предотвратить соглашение. На это могут повлиять обращения Израиля ко всем центрам влияния в США, включая Сенат, Конгресс и Белый дом. Президент Байден, возможно, не имеет политической выгоды от этого соглашения.

Открытые расследования против Ирана в Международном агентстве по атомной энергии по подозрению в том, что он пытался продвигать военную ядерную программу, могут отсрочить ядерное соглашение. Иран очень обеспокоен этими расследованиями и требует их закрытия в качестве условия подписания. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси настаивает на продолжении расследований и отвергает давление западных стран с целью уступить Ирану. По словам чиновника, Израиль должен использовать эту ситуацию.

Еще один момент, который Израиль может подчеркнуть, по словам политического источника, — это серьезное влияние соглашения на союзников в регионе. «Сотни миллиардов, которые получит Иран, будут направлены на региональный терроризм в огромных масштабах. Этот терроризм также нанесет ущерб Израилю, как союзникам США в Персидском заливе, так и американским силам на Ближнем Востоке. Нам нужно мобилизовать региональных союзников и подчеркнуть это сообщение. Применение давления в правильной дозе может принести результаты», — сказал он.

Ранее «Курсор» писал, что ядерная сделка все ближе: Иран отменил свой ультиматум.

Также мы сообщали, что Израиль опасается, что США пойдут на дополнительные уступки Ирану.