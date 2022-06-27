Смотрич: Еще есть шанс предотвратить очередные выборы

Бецалель Смотрич заявил, что «для меня выборы — это лучший вариант, потому что мы выиграем, но национальные интересы превыше всего».

Депутат Бецалель Смотрич, глава партии «Религиозный сионизм», все еще надеется то, что выборы удастся предотвратить и сформировать альтернативное правительство из членов действующего Кнессета.

В интервью Радио 103FM Смотрич заявил, что «не отчаивался в возможности выполнить волю большинства народа и создать националистическое правительство в рамках действующего Кнессета».

Смотрич отметил, что «на личном уровне выборы для меня на самом деле лучший вариант, так как мы получим значительное количество мест [как показали неоднократные опросы ]. Однако я абсолютно не готов ставить свои интересы выше национальным интересам. Я обязан служить Государству Израиль».

Смотрич также прокомментировал заявление, сделанное депутатом Кнессета от «Ликуда» Дуди Амсалемом, который сказал, что он был бы готов участвовать в коалиции вместе с партией РААМ, возглавляемой депутатом Кнессета Мансуром Аббасом, которая в настоящее время находится в распавшейся коалиции. Слова Амсалема подверглись резкой критике со стороны лидера его партии Биньямина Нетаниягу, который сказал, что слова Амсалема отражают только его собственную точку зрения и что «Ликуд» под его руководством «никогда не будет сидеть со сторонниками терроризма».

«Мы уже самым ясным образом разъяснили, что не будем входить в одну коалицию с теми, кто поддерживает терроризм или антисионистами. РААМ показал свое истинное лицо и теперь я думаю, что это понимают не только правые. Все больше и больше людей, наконец, выясняют, что это исламистская, экстремистская, националистическая партия, еврейского государства. Мы обязаны заботиться об интересах как еврейских, так и арабских граждан, и это то, что мы будем делать, как мы действительно делали в прошлом», — сказал Смотрич.

Смотрич также заявил, что уходящий премьер-министр Нафтали Беннетт «уже не актуален».

«Он — часть истории. Просто чтобы напомнить нам всем, давайте вернемся чуть более чем на год назад, к 31 мая 2021 года. Тогда я написал, что очень хорошо знаю Беннета и что он переживает трансформационный процесс, твердо двигаясь влево. Он больше не считает себя частью лагеря, к которому принадлежал раньше», — добавил Смотрич.

Ранее Курсор писал, что ультраортодоксы готовы сотрудничать с Бени Ганцем. Высокопоставленные члены «Яадут а-Тора» и ШАС заявили, если Биньямин Нетаниягу не сможет получить 61 место, то огни готовы предложить ротационное правительство Бени Ганцу.

Кроме этого, в Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики. По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.

Напомним, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

Курсор писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.

Мы также сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Наша редакция сообщала, что Нетаниягу жестко отреагировал на резонансное заявление депутата от Ликуда. В то время, как «Ликуд» пытается создать правительство, член партии Дуди Амсалем заявил, что «нет никаких проблем, чтобы потом к их коалиции присоединилась партия РААМ.