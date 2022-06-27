Депутаты «Ямины» уговаривают Беннета не уходить из политики в преддверии выборов

Уходящий премьер-министр Нафтали Беннет встретился с министром внутренних дел Айелет Шакед и заместителем министра по делам религий Матаном Кахана, чтобы обсудить судьбу их партии «Ямина».

Беннету еще предстоит решить, какое политическое будущее его ожидает, но, похоже, он все больше склоняется к тому, чтобы покинуть партию. Шакед и Кахана, однако, пытаются убедить Беннета остаться, утверждая, что их партия имеет право баллотироваться на предстоящих выборах, а «Ямина» может получить больше мест в Кнессете, чем прогнозируется по результатам опросов.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Если Беннет будет настаивать на отставке, ожидается, что Шакед, которая много лет сотрудничала с Беннетом, возьмет на себя руководство партией. При Шакед «Ямина», скорее всего, вернется в правый блок во главе с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу. Однако активисты «Ямины» заявили, что будут выступать против того, чтобы партия следовала примеру Нетаниягу.

Хотя Кахана также заинтересован в том, чтобы стать лидером «Ямины», он также получил предложения присоединиться как к центристской, так и к левоцентристской партиям, если Беннет уйдет в отставку.

Ожидается, что решение Беннета повлияет на политическое будущее депутатов «Ямины» Абира Кара и Нира Орбаха. Если Шакед решит баллотироваться в качестве лидера «Ямины», то Орбах может предпочесть остаться с ней, а не рисковать с «Ликудом», хотя «Ямине» не гарантировано попадание в следующий Кнессет.

Если Беннет выйдет из партии, а опросы предсказывают, что «Ямина» пройдет в Кнессет, то «Ликуд» будет заинтересован в ее поддержке и расширении правого блока.

Официальные представители партии «Ликуд» не исключают попытки воссоединить Шакед с депутатом Кнессета от «Ямины» Амихаем Шикли, последний из которых был признан перебежчиком за выход из коалиции и, таким образом, не может баллотироваться от существующей партии. Ожидается, что такой шаг соберет достаточно голосов, чтобы коалиция под руководством Нетаньяху получила 61 место для большинства в Кнессете.

На прошлой неделе Беннет объявил о предстоящем роспуске Кнессета, а это означает, что министр иностранных дел Яир Лапид будет исполнять обязанности премьер-министра в переходном правительстве.

Ранее Курсор писал, что Бецалель Смотрич заявил, что еще есть шанс предотвратить очередные выборы. Смотрич заявил, что «для меня выборы — это лучший вариант, потому что мы выиграем, но национальные интересы превыше всего».

Стало известно, что ультраортодоксы готовы сотрудничать с Бени Ганцем. Высокопоставленные члены «Яадут а-Тора» и ШАС заявили, если Биньямин Нетаниягу не сможет получить 61 место, то огни готовы предложить ротационное правительство Бени Ганцу.

Кроме этого, в Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики. По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.

Наша редакция сообщала, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

Курсор писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.

Мы также сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета.

Напомним, что Нетаниягу жестко отреагировал на резонансное заявление депутата от Ликуда.