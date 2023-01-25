Израиль столкнется с тремя основными опасностями в 2023 году — эксперты

Израиль столкнется с тремя основными опасностями в предстоящем году. К ним относятся ядерная программа Ирана, угроза ухудшения особых отношений в отношениях между Израилем и США и риск обострения на палестинской арене.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Что касается Тегерана, в отчете содержится предупреждение, что если программе будет позволено двигаться вперед без ограничений, установленных соглашением и военной угрозой, то Иран вскоре станет ядерным пороговым государством. В нем говорится, что предотвращение превращения режима в бомбу военными средствами становится все труднее, и подчеркивается важность сотрудничества между Иерусалимом и США в этом вопросе.

Кроме того, он призвал к оперативной подготовке против деятельности «Хизбаллы» в Ливане. Согласно недавнему отчету, за последний год террористическая группировка построила более 20 наблюдательных и сторожевых постов вдоль израильско-ливанской границы, несмотря на то, что согласно резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, положившей конец Второй ливанской войне 2006 г., она запрещается действовать вблизи границы.

Что касается палестинской арены, в отчете предупреждается, что Израиль приближается к «идеальному шторму», учитывая растущие волнения в регионе и возросшую опасность насильственного восстания. Также подчеркивается, что дальнейшее существование Палестинской автономии отвечает интересам Израиля, и подчеркнул важность поддержания связей с его официальными лицами по мере того, как эра нынешнего президента Махмуда Аббаса подходит к концу.

«Мы находимся в особенно опасном периоде кризиса и внутреннего конфликта, и у нас есть возможность справиться с ситуацией и сдержать самые глубокие разногласия во мнениях, не отказываясь от наших убеждений. Преодолевая разрывы, включая политические разногласия, является, пожалуй, самым важным шагом в сохранении безопасности, стабильности и процветания Государства Израиль», — сказал Герцог, получил отчет Института.

Ранее Курсор писал, что судебная реформа угрожает безопасности Израиля и его связям с США — доклад. В 86-страничном отчете, представленном Ицхаку Герцогу, Институт исследований национальной безопасности заявляет, что реформа может подорвать демократию и иметь серьезные последствия для внутренней и внешней стабильности.