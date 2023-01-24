Судебная реформа угрожает безопасности Израиля и его связям с США — доклад

В 86-страничном отчете, представленном Ицхаку Герцогу, Институт исследований национальной безопасности заявляет, что реформа может подорвать демократию и иметь серьезные последствия для внутренней и внешней стабильности.

В отчете говорится, что планы правительства по перестройке судебной системы могут подорвать демократию и привести Израиль к столкновению с США, что может поставить под угрозу важные стратегические связи с его самым большим союзником.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В 86-страничном отчете Институт исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета также предупредил, что растущая поляризация в стране может оказать существенное пагубное влияние на безопасность страны. В отчете отмечается, что Израиль продолжает сохранять качественное военное преимущество над своими региональными соперниками, но выражается обеспокоенность тем, что это преимущество может быть подорвано политическими беспорядками.

«Беспорядки могут не только поставить под угрозу связи Израиля с администрацией Байдена, которая неоднократно выражала обеспокоенность, но и нанести ущерб безопасности Израиля», — заявил директор INSS Тамир Хейман, бывший начальник военной разведки.

«В геостратегической области мы определили особые отношения с США как наиболее серьезную проблему, стоящую перед лицами, принимающими решения — это очень важный якорь в восприятии Израилем безопасности, и любой ущерб, нанесенный ему, напрямую повлияет на отношения Израиля с другими странами. Углубление социальной поляризации в Израиле, как ожидается, затруднит Израилю борьбу с внешними угрозами», — сказал Хейман, представляя отчет президенту Герцогу.

Согласно INSS, отношения Израиля с США будут во многом зависеть от приверженности делу защиты своей демократии и предотвращения нарушений прав меньшинств и палестинцев. Новое жесткое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу «представляет собой четкую правую повестку дня, которая воспринимается широкими слоями общества как крайняя и угрожающая идеалу Израиля как еврейского и демократического государства».

Авторы отмечают глубокую социальную поляризацию, возникшую в результате четырех лет «политической нестабильности, подстрекательства и взаимной делегитимации».

«Эти факторы поднимают тревожные вопросы о самой способности [государства] сохранять основы демократии, независимости судебных и правоохранительных органов, балансе между государством и религией и правах личности», — говорится в докладе, также предупреждая о реальной перспективе внутреннего насилия.

Нетаниягу, его ультраправые и ультраортодоксальные союзники настаивают на противоречивых изменениях в судебной системе, стремясь дать законодателям возможность отменять решения судов, отменяющие законы или действия правительства. Эти планы вызвали массовые еженедельные протесты и предупреждения со стороны официальных лиц, лидеров отрасли и других лиц о том, что капитальный ремонт может превратить Израиль в международного изгоя. В докладе также содержится предупреждение о том, что нарушение демократических прав может вызвать волнения среди арабского меньшинства страны.

Ранее Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Коалиция заявила, что открыта только для незначительных «косметических» компромиссов по судебной реформе.

Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.